John Cena debuta en Los Simpson con emblemático ‘You Can't See Me’

Luego de anunciar hace algunos meses su retiro de los cuadriláteros, la leyenda de la lucha libre John Cena ha sorprendido a sus seguidores con una nueva faceta en su carrera. El 16 veces campeón de la WWE ha hecho su debut en la mítica serie animada Los Simpson, ampliando también su carrera en el mundo de la actuación.

En el capítulo más reciente de la temporada 36 de Los Simpson, John Cena tuvo una breve pero intensa aparición que no pasó desapercibida. En la emblemática tienda de cómics de Springfield, una mujer embarazada entró en labor de parto mientras esperaba la llegada de un médico. Fue entonces cuando Cena hizo una entrada inesperada para ayudar en la situación.

El luchador no solo se ofreció a asistir el parto, sino que lo llevó a cabo con éxito, demostrando su habilidad para manejar incluso las situaciones más caóticas. Tras traer al bebé al mundo, Cena no perdió la oportunidad de pronunciar su icónica frase: "You Can't See Me", generando risas y haciendo un guiño a su época en la WWE.

THIS MAN JOHN CENA JUST DELIVERED A BABY ON THE SIMPSONS LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/4loCbMwbY0 — FADE (@FadeAwayMedia) September 30, 2024

Esta aparición demuestra una vez más la versatilidad de John Cena en su carrera fuera del ring. Al igual que otras estrellas del entretenimiento, ha sabido expandir sus horizontes y adaptarse a nuevos desafíos, conquistando a la audiencia desde diferentes plataformas, ahora también como parte del universo animado de Los Simpson.

