Jorge Pietrasanta tundió a Leaño: 'No tenía el tamaño, ni nada para entrenar a Chivas'

Marcelo Michel Leaño no logró los resultados esperados en Chivas, por lo que fue destituido de su cargo luego de la derrota ante Rayados. Ante la mala situación del Rebaño en el actual Clausura 2022, Jorge Pietrasanta, comentarista deportivo, tundió al estratega pues aseguró que no tenía ningún argumento para dirigir a los Rojiblancos.

"Es el máximo responsable de la caída del Rebaño Sagrado, sabemos la manera en que llegó acá, le tendió la camita a Víctor Vucetich, porque cuando le dan las gracias a Vucetich, fue después de resultados que no fueron adversos, resultados sin perder, y esto Michel Leaño lo estaba buscando desde antes. Es parte de lo que a mí nunca me gustó, porque yo creo que esas no son las formas", dijo en ESPN.

"Leaño no era un técnico para el Guadalajara. Sí tiene su título de entrenador y había dirigido antes, pero no tiene ni la experiencia, ni el tamaño, ni nada para dirigir a Chivas, y así lo vimos. Por eso yo creo que él es el máximo responsable, porque yo pienso que realmente le 'tendió la camita' y engañó a todos", agregó.

Pietrasanta aseguró que estuvo 'muy rara' la manera en la que fue presentado con Chivas, asegurando que Peláez se comportó de manera extraña y opinó que se tardaron en despedir al exentrenador de equipos como Necaxa y Venados.

"Para mí, Leaño no debió llegar nunca; no era el técnico para estar ahí. Lo que dijo Ricardo Peláez aquella vez, de que era interino, como cinco veces, todo estuvo como muy raro, no sé, medio extraña también la actitud de Peláez. Y luego a Amaury Vergara se le preguntó si él era el responsable de que continuara y dijo que no, todo muy raro. Para mí se tardaron muchísimo en darle las 'gracias', ya era insostenible", señaló.

Por último, el comentarista deportivo aseguró que debe llegar un técnico que conozca la Liga MX pues argumentó que "no pueden esperar a ver quién hace qué".

"Debe ser alguien que la conozca muy bien, yo por eso defendí a Vucetich. Ya vimos lo que pasó ayer, que debe ser uno de los triunfos más sabrosos en la carrera de Víctor", sentenció.

