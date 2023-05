José Ramón Fernández arremete en contra de Ana Guevara: '¿Por qué has cambiado tanto?'

No puedo creerlo. Ana desconozco a la atleta que conocí, por qué has cambiado tanto? Tu fuiste atleta y pasaste por muchos problemas, no puedes tratar así a los deportistas mexicanos!

Todo por proteger a Todorov que está acusado de peculado. #AnaGuevara https://t.co/kHFBTx0g0N

— José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 18, 2023