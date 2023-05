Mauro Icardi vuelve a jugarle chueco a su mujer, según reportes

El 'Wandagate' está más de vuelta que nunca. Aquel triángulo amoroso que formaron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez se ha reabierto ahora, un año y medio después. Y es que, según los medios argentinos, el futbolista y la actriz habrían retomado el contacto.

"Alguien me contó que la China ya habría tenido un intercambio de mensajes con Mauro Icardi. Son de ahora, hoy es miércoles, ponele que el lunes. El que me contó me pide que no lo diga, es alguien muy conocido que me confirma que ya habrían estado mensajeándose", ha comentado la periodista Karina Iavícoli.

"No me especifica quién le habría escrito a quien, no estoy diciendo que vayan a volver o vayan a tener un romance. Pero ya estarían nuevamente en contacto", ha continuado explicando la tertuliana.

Una información que contradice estas palabras de Mauro Icardi hace tan solo unos días: "Hace 10 años estoy con la misma mujer y NUNCA estuve con otra mujer ni lo voy a estar hasta que esté soltero... ni cuando se armó tanto revuela por una "historia" de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad", escribió el delantero del Galtasaray en sus redes sociales.

