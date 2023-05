La historia entre la aficionada del América, Emily Beraud y Federico Viñas tuvo final feliz, pues el jugador finalmente vio a la fan y le cumplió su sueño.

La aficionada confesó que terminó muy dolida al no poder conseguir una foto con su ídolo Viñas. Además, la joven buscaba entregarle una carta, lo cual, tampoco logró hacer cuando recibió al equipo a su llegada al hotel.

Sin embargo, esta historia se volvió viral tras ver el llanto de la aficionada, el América tomó cartas en el asunto y contactó a la fanática, quien tuvo una convivencia con Viñas, se pudo tomar fotos y además le regalaron dos boletos para el Clásico Nacional en el Estadio Akron.

¡NO PUEDE SER! Una aficionada del América esperó a los jugadores en el hotel de concentración para regalarle unos chocolates y una carta a Federico Viñas. Lamentablemente, no pudo ver al delantero azulcrema y terminó desconsolada. Ojo acá @ClubAmerica, @federicovinas98 pic.twitter.com/fB7Dgm9NTz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 17, 2023

“La pasé increíble, los jugadores son humildes. Federico me pidió disculpas, me dijo que no lo hizo con esa intención, fue un sueño hecho realidad. Me platicaron que le iban a echar ganas. Con todos me pude tomar fotos y muy a gusto. Lo primero que hice fue abrazar a Viñas, decirle que lo amo mucho. Me dijo que me quería mucho, me abrazó y me comentó que no lo hizo a propósito, se disculpó”, comentó la aficionada en entrevista para ESPN.

¡Lo logró! Emily, la aficionada que se hizo viral conocerá a Federico Viñas y está invitada al Clásico Nacional "Jamás pensé que iba a pasar esto" Vía: @diegoyvey pic.twitter.com/MRUwcMm1lk — Futbol Picante (@futpicante) May 18, 2023

De esta manera, la aficionada no sólo cumplió su sueño al conocer a Viñas y entregarle la carta, sino que también podrá apoyar a las Águilas en la ida de las Semifinales.

