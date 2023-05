Gerardo Coronel: 'Que hoy Chivas traiga de himno mi canción me regresó del retiro'

El cantante de Regional Mexicano, Gerardo Coronel, comentó en una entrevista para ESPN que la canción de ‘Te Deseo Lo Mejor’, que hoy es un himno y un amuleto para Chivas, fue la misma que lo sacó del retiro de la música, luego de ser usada en la película del Rebaño.

“Yo ya me había retirado de la música, esta canción (‘Te Deseo Lo Mejor’) fue el último tiro que saqué y resultó. Funcionó la canción, la música me dijo no te vayas, regrésate. Un montón de alegrías con esta canción y yo creo que la más grande que me dio fue que entrara a la película de Chivas y que hoy los muchachos la traigan como himno”, expresó Gerardo Coronel.

Esta canción es un amuleto que Chivas adoptó en 2017, cuando la usaron como cábala para coronarse en el Clausura 2017 ante Tigres. Ahora, en la Liguilla del Clausura 2023, la han retomado como un himno de buena suerte que, esperan ellos, les ayude a vencer al América en Semifinales y, después, les lleve al campeonato. Ante esto, Coronel indicó que la canción es fruto de su propia expriencia, cuando no tenía claro el camino del éxito.

A pesar de ser una obra suya, Coronel ha expresado que el éxito de su canción y, por ende de su carrera, es mérito de Chivas. “(La canción) es una de las tendencias en México y pues todo gracias a Chivas. Se disparó en iTunes, Spotify, es de las más escuchada, y bueno, qué chido que los muchachos la agarraron de himno, la gente dice que es su himno, ellos disfrutan cantándola, yo disfruto viéndolos cantar al equipo de mis amores una de mis canciones”, sentenció.

