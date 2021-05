Juan Carlos Gabriel de Anda habría recaído en el alcohol y puesto en peligro su relación sentimental

No todo es 'miel sobre hojuelas'. El exanalista de ESPN y hermano de Paco Gabriel de Anda, Juan Carlos Gabriel de Anda, estaría atravesando por problemas de adicción por culpa del alcohol.

De acuerdo al reconocido medio de espectáculos, TV Notas, el conductor estaría arrastrando problemas con su actual pareja, Mónica Noguera, por una recaída en las bebidas alcohólicas.

"Mónica y Juan Carlos Gabriel siguen juntos; de hecho, cumplieron un año de relación en enero pasado. Todo marchó muy bien al principio, pero en los últimos meses las cosas ya no van tan bien. En el medio deportivo es un secreto a voces que él tiene problemas con el alcohol, pero cuando conoció a Mónica parecía que ya lo había dejado atrás, por eso ella no sospechaba nada.

"Poco a poco comenzaron a salir más a cenas y fiestas pequeñas entre amigos, y de ser un novio desinhibido y gracioso, pasó a ser molesto porque se le pasaban las copas. Ella empezó a alarmarse por lo mucho que tomaba; Juan Carlos llegaba tomado a su depa y quería seguírsela al día siguiente", expresó una amiga de la conductora a la popular revista.

Cabe señalar que a pesar de que en la relación Juan carlos Gabriel de Anda se comprometió a dejar el 'vicio', cada que salen juntos de fiesta regresan los excesos.

"Ella le ha hecho ver que eso no está bien, que terminará mal, pero aunque él le promete que va a cambiar, que le va a bajar, cada vez que salen se le pasan las copas. Esto es algo nuevo y no sabe qué hacer, porque Juan Carlos no se deja ayudar. Pero Mona está muy enamorada de él, pese a que le ocultó la verdad sobre su adicción”, explicó la fuente.

