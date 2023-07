Jugadora argentina responde a críticas por tatuaje de Cristiano Ronaldo: 'No la estoy pasando bien'

La seleccionada argentina, Yamila Rodríguez, ha pasado unos días difíciles en la Copa del Mundo Femenina tras ser atacada en redes sociales debido a uno de sus tatuajes con el rostro de Cristiano Ronaldo, por lo cual ha sido tachada de ser "anti Messi".

La jugadora albiceleste ha dicho que el astro portugués es uno de sus ídolos, sin embargo, esto la ha llevado a ser objeto de críticas constantes, sobre todo después de que recientemente se hicieran virales algunas fotografías del diseño que tiene plasmado en su pierna.

Por ello, Rodríguez ha tenido que publicar un mensaje pidiendo que cesen los ataques, y en donde explicó que en ningún momento dijo ser "anti Messi".

Además, señaló que es válido tener predilección por un jugador aunque no sea de tu país.

"Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial, representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería.

"Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi. A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele", escribió.

