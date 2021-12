Julián Quiñones se declaró seguidor de las tradiciones navideñas mexicanas

El delantero del Atlas, Julián Quiñones, admitió que debido a su estadía en la Liga MX ha ido adoptando las tradiciones de México, incluyendo las de las fiestas decembrinas que son distintas a la de su país natal.

“Normalmente, me reúno acá, porque viene una parte de mi familia a México. Me reúno con la familia de mi mujer, con mi familia, hacemos de cenar, hacemos juegos con los niños en casa. Es más tradición de acá (México), porque desde pequeño me vine acá, entonces ya tengo más las tradiciones de México”, mencionó Julián en charla con RÉCORD.

“En Colombia no se da mucho de festejar la navidad, solamente era ir a misa, salir y estar con la familia. Pero no era de a fuerzas estar con familia”, aseguró.

Para el atacante de los Zorros estas fiestas de fin de año son el pretexto perfecto para reunirte con las personas más importantes, además de aprovechar para expresar los sentimientos que giran en torno a la familia.

“Es un momento en el que te reúnes con personas que son importantes en tu vida, que son ese motor para salir adelante. Lo considero así, como mi familia, que, aunque está una parte en Colombia, para mí es muy importante el poder reunirme con ellos, decirles cuánto los quiero. Ese es un momento muy especial para mí”, concluyó el atacante sudamericano.

Quiñones se convirtió en un refuerzo de impacto inmediato en el Atlas, ya que rápidamente se adaptó al esquema de Diego Cocca, además de generar una dupla goleadora junto a Julio Furch, misma que ayudó a colocar a La Academia en los primeros planos del futbol mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR MORENO SE PERDIÓ EL NACIMIENTO DE SU HIJO POR ESTAR EN PRETEMPORADA CON RAYADOS