Julieta Venegas es la primera artista invitada a La Velada del Año IV

La cantante mexicana, Julieta Venegas, ha sido confirmada como la primera artista invitada para La Velada del Año IV, organizada por el streamer español, Ibai Llanos, misma que inició en 2021.

El evento, que incluye una mezcla de tema deportivo y entretenimiento, se llevará a cabo el próximo 13 de julio, y tendrá como sede el Estadio Santiago Bernabéu.

Dicho evento tendrá una cartelera de boxeo de streamers donde se enfreterán: El Mariana vs YoSoyPlex, Alana y Ama Blitz vs Nissaxter y Zeling por último estarán Aldo Geo y Roberto Cein vs streamer latinoamericanos, esta útlimo combate en un formato llamado El Rey de la Pista.

También se han confirmado las apariciones de Paulo Londra, Bizarrap, David Bisbal, Young Miko, Nicky Jam y Anuel AA, además de invitados sorpresas para una noche histórica.

Todas las acciones del próximo 13 de julio podrá ser visto por todos los aficionados a través de la plataforma de Twitch, desde el canal del mencionado streamer español.

ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO IV

Julieta Venegas Paulo Londra Bzrp David Bisbal Young Miko Nicky Jam Anuel AA

