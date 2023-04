Julio César Chávez Jr cuando estuvo en un anexo: 'Voy a matar a mi papá'

En una entrevista con el canal de Youtube ‘Un Round Más’ de Marco Antonio Barrera, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez Jr. declaró que mientras se encontraba recluido en un centro de rehabilitación contra las adicciones, tuvo pensamientos horribles, principalmente contra él y contra su familia.

“Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado, tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así. Al principio está bien gacho, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí”, expresó Chávez Jr. con Barrera.

A su vez, el ‘junior’ expresó que, en algún momento estando en el centro de rehabilitación, pensó estar muerto. “A lo mejor ya estoy muerto y no me he dado cuenta. Te juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio”.

A pesar del duro momento, el hijo de la leyenda aseguró que salió con la motivación para retomar su carrera deportiva dentro del boxeo, razón por la que ahora se está preparando para volver a los cuadriláteros.

