Kary Correa aclaró lo ocurrido con José Ramón Fernández:"No me mandó a callar"

El pasado miércoles Kary Correa apareció en Cronometro junto a Manu Martín y José Ramón Fernández, este último, con el que se vio envuelta en polémica luego de que, supuestamente, Fernández la haya mandado a callar durante la transmisión en vivo.

"Si Kary me deja hablar, porque no me ha dejado hablar, el Chelsea si juega a lo que jugó hoy, el Madrid le gana en Stamford Bridge", comentó Fernández en Cronometro.

Sobre lo acontecido en @ESPN_Cronometro el pasado miércoles junto a @joserra_espn

pic.twitter.com/6uf7xUXCXf — Kary Correa (@KaryCorrea) April 15, 2023

Ante esto las redes sociales explotaron por lo ocurrido, razón por la cual Correa salió el pasado viernes a aclarar lo ocurrido y a contar lo que verdaderamente ocurrió.

"El señor José Ramón Fernández, a quien estimo y con quien he trabajado desde hace casi 13 años, no me mandó callar en ningún momento, por el contrario, dijo que yo no le permitía la palabra, cosa que, quien alguna vez haya hecho programas de debate, o quien acostumbre a verlos, entenderá que es parte de la esencia del programa", comentó la presentadora de ESPN

