Kary Correa, periodista de ESPN, reveló que tendrá a un niño

Kary Correa dio a conocer el género de su primer hijo, mismo que tendrá este año junto a su pareja Nicolás Mele. A través de redes sociales la periodista de ESPN anunció que se encuentra esperando a un niño.

La revelación se dio en una reunión con sus seres cercanos, la comunicadora de deportes publicó un video en donde se observa a su novio pateando un balón de futbol americano. Tras romperlo comenzó a salir un humo azul, mismo que indica que su primer hijo será niño.

Asimismo reveló que ya tiene pensado el nombre que le pondrá a su primogénito, pues en la misma publicación reveló que ella sentía que tendría un bebé del género masculino.

"It's a Boy! 'Madre loca, no se equivoca', juro que no sé cómo, pero desde el día 1 supe que estaba embarazada, supe también que sería niño, la mayoría me decían que creían que sería una niña pero yo no dejaba de llamarle Santino, mi Santino, nuestro Santino", escribió Kary Correa.

