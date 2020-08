Kikín Fonseca y Werevertumorro imitaron 'pelea' entre Memo Ochoa y Luisito Comunica

Los comentarios de Guillermo Ochoa hacia Luisito Comunica siguen dando de qué hablar, después de que los compararan fisicamente.

Ante esto, Francisco Fonseca y Werevertumorro imitaron su 'pelea' a través de redes sociales.

“No jodas, ahora sí me diste en mi máuser y me bajaste toda la moral. No pensé que me veía tan jodido”, publicó en Twitter el Kikin tras ser comparado con el youtuber.

No Jodas ahora si me diste en mi mauser y me bajaste toda la moral. no pensé que me veía tan jodido https://t.co/gGt7nz522R — KIKIN FONSECA (@kikinfg) August 1, 2020

“Que raro ver a Kikín Fonseca opinar así de mí. No sé que le haya pasado; ese carnal y yo no nos conocemos. Al parecer me tiene checadito. Pero yo te deseo lo mejor, te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo éxito”, respondió el youtuber, muy parecido a Luisito Comunica.

Un abrazo @werevertumorro ! No dejes q te enganchen jaja todo fue en cotorreo en un stream nada serio ; por cierto buen trabajo con Pelusa Caligari y también muy bueno el de Fiesta de cumpleaños https://t.co/Boztwsq2nm — KIKIN FONSECA (@kikinfg) August 1, 2020

“Un abrazo, Werever, no dejes que te enganchen. Todo fue en cotorreo en un stream, nada serio; por cierto buen trabajo con Pelusa Caligari y también muy bueno el de Fiesta de cumpleaños”, contestó el exfutbolista.

