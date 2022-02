Kun Agüero: Estuvo en Argentina y criticó el uso que se hace de los impuestos

No cabe duda que el peculiar estilo de Sergio Agüero siempre genera conversación. El Kun en cada contexto encuentra la forma de expresar sus opiniones de un modo muy llamativo.

En esta ocasión, el exfutbolista argentino estuvo de viaje en Argentina y se quejó del uso que se le da al pago de impuestos. Esto tras un viaje en carretera junto a sus amigos, en el que vio el pésimo estadio de las vialidades.

“Pasas como diciendo, paso y a ver si paso. Yo por las dudas no lo quise pasar. Están mal las rutas ahí. No sé quién mier... se hace cargo de las rutas pero después yo pregunté: ¿por qué está tan mal? Me dijeron: “no sé para qué pagamos tantos impuestos si después las rutas están hechas mier...

El reconocido y recientemente retirado futbolista, el "Kun" Agüero, se quejó del estado de las rutas argentinas: "No sé para qué mier** pagamos impuestos si después están todas las rutas hechas mier**". pic.twitter.com/WLaOAtHKmJ — LHDA Noticias (@lhdanoticias) February 10, 2022

A mí me chupa un huevo la política. La ruta 6 es peligroso en serio. Los camioneros si tienen que ir para Corrientes tienen que ir por la ruta 6. Esa gente está todo el tiempo con peligro", se quejó el exastro pampero.

