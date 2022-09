Kuno Becker: Actor reveló que intentó suicidarse, pero 'vio a su abuelo' y se detuvo

Fuertes revelaciones fueron las que realizó el actor Kuno Becker, protagonista de la película 'Goal' que narra la vida de un mexicoamericano que triunfa en el mundo del futbol primero con el Newcastle United y después con el Real Madrid.

Pero fuera de la pantalla, la vida de Kuno era muy distinta, tanto que una gran depresión por una mujer estuvo cerca de provocar su suicidio en 2016, pero una alucinación le salvó la vida.

"La vida no valía nada y estuve a punto de cometer el error más grande de mi vida que era quitarme la vida. En ese momento vi a mi abuelo dentro de mi estrés mental, no estoy seguro de haberlo visto porque no creo en fantasmas, solo en alucinaciones, pero recuerdo que me dijo: '¿Te vas o te quedas?'. Tenía una pistola en la boca y estuve a punto de quitarme la vida por la depresión", reveló el actor en un video publicado en sus redes sociales.

Además, Becker reveló que esta depresión también lo hizo caer en la adicción a las drogas.

"Probé muchas cosas para salir de la depresión, remedios, lecturas, hasta que cometí la inmensa pendejada de probar las drogas, la cocaína. Había escuchado que la cocaína te hacía sentir mucho mejor y que no había forma de deprimirse estando drogado", confesó el histrión.

