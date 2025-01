La pregunta que desconcertó a Demichelis en conferencia de prensa tras el Toluca vs Rayados

Luego del partido entre Toluca y Rayados de la Jornada 2 del Clausura 2025, Martín Demichelis recibió una pregunta en conferencia de prensa que lo sorprendió.

Al técnico argentino de Monterrey, fue cuestionado sobre quién lo asesora en su vestimenta, ya que supuestamente es el estratega más elegante de la Liga MX.

"¿Quién te asesora en los oufits?, porque sin temor a equivocarme eres el técnico más elegante de la Liga MX", preguntó un periodista presente.

Tras este cuestionamiento, Demichelis se sorprendió e incluso soltó algunas risas nerviosas. Tras eso, respondió: "Bueno no, a ver, no te creas que cambio mucho, bueno, es parte de mi ser, podría vestirme de chandal (ropa deportiva) y también está bien, pero me gusta el día del partido ponerme un saco" expresó.

Esta pregunta sí es de TARJETA ROJA DIRECTA...

¡Qué vergüenza!... Lo que ha de haber pasado por la mente de Martín Demichelis.



Insultante para todos los que nos dedicamos al futbol y al Periodismo Deportivo... pic.twitter.com/C6292nk9kC — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) January 19, 2025

