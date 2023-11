La reacción de Tyson Fury ante las críticas por su físico: "Fui un bebé gordo y moriré gordo"

Tyson Fury ha sido uno de los mejores boxeadores de peso pesado de las últimas décadas. Su carisma, su estilo y su fuerza lo han catapultado a la cima del deporte de los guantes, en donde ostenta el título unificado de la categoría (WBA, IBF, WBO e IBO) y pese al nivel de fama alcanzado, a la hora de declarar mantiene la misma sinceridad que en sus comienzos. Esto se vio claro en una de las últimas entrevistas que ha dado, en donde habló específicamente sobre su físico

Es que el británico no ostenta un torso marcado ni un cuerpo a la vista atlético, pero esto no le ha impedido conseguir un récord de 33 victorias sin derrotas a sus 35 años. “Es bueno tener un buen cuerpo. Me encantaría tener un buen cuerpo, pero no creo que lo pueda tener. He estado entrenando durante 20 años y sigo sin tener un gran cuerpo. He estado de concentración, viviendo como un monje, durante las últimas 12 semanas y aún no tengo un gran cuerpo".

"No lo tenía cuando era adolescente así que no creo que lo tenga cuando llegue a los 40. Pero lo único que he aprendido es que esto no es un concurso de culturismo. Aunque no parezca un hombre que pueda hacer largas distancias o correr 20 millas, soy un hombre que puede hacerlo”, señaló en la entrevista que se dio en el marco de la previa del combate del sábado en donde se enfrentará en Arabia Saudita al campeón de MMA, Francis Ngannou, en una pelea bajo reglamento de boxeo.

“Me veo como un tipo anticuado que puede salir y pelear, no importa cómo sea mi apariencia, lo importante es la victoria. Así que no me importa estar gordo. Acepto estar gordo porque mis 'rollos' me hacen ser distinto al resto y hacer historia. Nunca ha habido alguien como yo y nunca lo habrá”, sostuvo el boxeador de peso completo

Fury, apodado 'The Gypsy King' (Rey Gitano), ha ganado 24 de sus 33 peleas por la vía rápida y en la última década ha superado a los mejores boxeadores de su generación como el estadounidense Deontay Wilder (en dos ocasiones), y el ucraniano Wladimir Klitschko, entre otros. A todos les ha ganado mostrando un extraordinario nivel, pese a que un ignoto en la materia, al ver los físicos de ambos contrincantes pudiese haber vaticinado fallidamente el resultado contrario.

“Estoy gordo, he sido gordo cuando era un bebé y moriré siendo gordo. Todos nosotros somos gordos. Hughie es gordo, Shane es gordo, mi padre y mi madre son gordos. Espero que ella no vea esto, pero somos una familia de gordos. Mi hermano Hughie corre, entrena, boxea y yo igual, salgo dos o tres veces al día, pero siempre he estado gordo. Mis rollos son marca registrada”, insistió.

Al ser consultado además sobre si existe manera de vencerlo, bromeó: “La única forma de ganarme es golpearme con un palo mientras duerme. Es la única forma que tienes para ganar a The Gypsy King. Soy imbatible”.

El sábado se medirá ante Francis Ngannou el excampeón de UFC, quien supo ser dueño del puñetazo más potente de la compañía de artes marciales mixtas más popular del planeta. El evento se celebrará este sábado en Riyad, Arabia Saudita, y será la primera prueba para el camerunés de 37 años en el cuadrilátero. Habrá que ver si el exluchador está a la altura o si el conocimiento y la técnica de Fury lo dejan acostado sobre la lona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: GEORGE KITTLE REPARTIÓ PAVO PARA CELEBRAR TRIUNFO DE LOS 49ERS EN DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS