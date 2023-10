La Volpe se disculpó por no llevar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial de 2006

"Si me equivoqué, perdón", las palabras de Ricardo Antonio La Volpe por no haber llevado a Cuauhtémoc Blanco al Mundial de Alemania 2006, sin embargo, aún cree que el ídolo americanista no cabía en su sistema de juego que es prioridad por cualquier individualidad.

"Cuauhtémoc es un gran jugador, un líder dentro de los grandes jugadores y estar en este Salón de la Fama se lo merece, pero siempre dije que me pude haber equivocado o no, tal vez mi equivocación está en que yo digo que los sistemas de juego están por encima de los jugadores, para mí el futbol es un ajedrez, para mí no entraba dentro del sistema de juego", explicó el argentino.

Unos minutos más tardes el propio Blanco respondió que si le molestó no haber ido y que en su lugar hayan llevado a Rafael García, yerno del entonces entrenador, pero si dejó claro que no es rencoroso y no tiene problema en saludarlo.

"Ya lo dije muchas veces, si lo veo lo saludo, pero lo voy a decir porque así soy, si me encabronó que no me haya llevado porque en lugar de llevarse a su yerno y llevarme a mí, pues hay niveles; yo no tengo ningún problema hay un Dios que todo lo ve y todo lo juzga, obvio que si me dolió muchisímo, pero si lo veo no tengo problema en saludarlo porque eso se llama ser rencoroso y yo no soy rencoroso, no soy mala persona", aclaró el Cuauh.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PRESIDENTE DE MÉXICO O DEL AMÉRICA?: CUAUHTÉMOC BLANCO REVELA QUE PREFIERE SER