¿Presidente de México o del América?: Cuauhtémoc Blanco revela que prefiere ser

La silla presidencial o la silla de la presidencia en Coapa, esa fue la pregunta que respondió Cuauhtémoc Blanco en el marco del Salón de la Fama, el ahora político admitió que era un dilema complicado elegir una de las dos, pero si aclaró que ambas le interesan.

"Me la pusiste bien difícil, imagínate a quién no le gustaría ser presidente de tu país, el problema es que hay muchos intereses y hay que ir poco a poco, algún día regresaré al América y por qué no como presidente, hay que tener ilusión y tener ambiciones, imagina si ahorita digo que me voy a la presidencia todos los buitres que me voy a echar encima", afirmó el ídolo azulcrema.

"Yo soy una persona muy tranquila, muy honesta, me gusta ayudar a la gente, me pusiste en una situación complicada, pero yo siempre se lo dejo a Dios", agrego.

Para su eventual regreso al futbol, Blanco reconoció que la política lo ha cambiado y ha tenido que mantener un comportamiento apropiado aunque no negó que a veces le dan ganas de cachetear a algunos diputados.

"La política te cambia, si me gustaría darle unas cachetadas a algunos diputados, pero no se puede porque eso es lo que vives hoy en tu país, acá te das cuenta de todas las situaciones que pasan en el país, por eso hay tanta pobreza, pero yo no voy a cambiar mi forma de ser si algún día regreso a la Selección como entrenador o directivo, yo no puedo cambiar mi forma de ser, voy a ser la misma persona luchona, trabajadora y ayudando a mis compañeros", aseguró Blanco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID REGALA 'LUJOSOS' AUTOS A SUS JUGADORES; BELLINGHAM ESCOGIÓ EL MÁS CARO