Lakers: Estrella de la TV estadounidense reveló que intercambia mensajes con un jugador

Tayshia Adams, estrella del programa estadounidense The Bachelorette, reveló haber recibido mensajes de un jugador de los Los Ángeles Lakers ¿Será LeBron James?

Durante la colaboración de los podcast Bachelor Happy Hour x Click Bait, la conductora dijo haber recibido DM de alguno de los basquetbolistas campeones de la más reciente temporada de la NBA, aunque no se atrevió a revelar su identidad.

"Bueno, no voy a decir el nombre, pero he hablado con un Laker", dijo Adams. "Quizás sea Kyle Kuzma... quizás no", respondía esquivando a las preguntas sobre la identidad de su fanático de las redes sociales.

Sin embargo, con quien si dio una respuesta certera, fue respecto a LeBron James, con quien negó intercambiar mensajes rotundamente­: "Ojalá fuera LeBron James...".

Finalmente, dio la pista de que no se trataba de algún jugador mediático, así como que debería mejorar sus métodos de conquista además de las rosas digitales.

