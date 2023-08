Lalo Varela explota contra Cruz Azul tras cese de Tuca Ferretti: 'Estoy que me lleva'

Cruz Azul cesó a Ricardo Ferretti como entrenador, un hecho que causó polémica en la afición de La Máquina y entre los reclamos, también nació el de periodistas que son fanáticos de la institución, pero que se cansaron de las decisiones que rodean a La Noria.

Así el caso de Eduardo Varela, periodista de ESPN, quien dejó a un lado los micrófonos y dio su opinión como aficionado de Cruz Azul, y señaló que no puede seguir siendo seguidor de un equipo que no le entrega grandes cosas a su gente.

“Esto no lo hago comentarista de ESPN, hoy estoy que me lleva… No es posible, yo crecí viendo a Miguel Marín, a Carlos Jara, a Nacho Trelles dirigiendo, equipazos que teníamos en los 70 y 80, sabíamos quienes éramos.

“No es posible que a los jugadores les valga gorro, que a los dirigentes les valga gorro, es una desventaja no tener dueño. No es posible”, expresó Lalo Varela con un tono molesto.

ENOJO Y FRUSTRACIÓN @EduardoVarelaTV, aficionado de Cruz Azul, explota contra la directiva del club OJO A LO QUE HIZO CON SUS CAMISETAS DE LA MÁQUINA pic.twitter.com/ELfxlnwj2R — Futbol Picante (@futpicante) August 7, 2023

Asimismo, el analista de futbol americano y tenis lanzó un reto para los aficionados de Cruz Azul, donde pide que rompan sus playeras de La Máquina, tal y como él lo hizo con una tijeras al no poder soportar la situación que vive La Noria en estos momentos.

