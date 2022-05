'Las Bravas FC': La serie de HBO Max que hablará de futbol Femenil en México

El nuevo lanzamiento de la plataforma HBO Max, 'Las Bravas FC' narrará las historias de unas jóvenes futbolistas que tienen muchos sueños por cumplir, así como lo que pasan dentro y fuera de la cancha.

"No me gusta el futbol y eso fue lo que me animó a agarrar esta serie porque los guiones eran hermosos y porque de cierta manera el futbol es excusa para juntar personajes con conflictos que hay muchísima identificación que podemos identificarlos en todos los ámbitos", comentó el directo de Las Bravas, Ariel Winograd.

"Es una serie que habla de la paternidad, sobre el bullying, sobre las redes sociales y sobre la ansiedad que generan las redes sociales. De cierta manera habla de la superación personal que este grupo de chicas muy talentosas no sabían que jugaban tan bien el futbol y un poco ese es el aprendizaje que tiene la serie", agregó.

La serie contará con la participación de Mauricio Ochmann, quien dará vida al jugador mexicano Roberto Casas, quien interrumpió su carrera, tras sufrir un accidente y darse cuenta que el dinero y los lujos no lo son todos, en Las Bravas encuentra la oportunidad para ser mejor persona al tomar el cargo como Director Técnico, quien se inspiró en entrenadores profesionales para dicho personaje.

"Me llevo muy bien con Rubén Omar Romano y en la construcción del personaje de alguna manera en lo que más nos enfocamos fue en la parte de aquel jugador (Roberto Casas). En la era de Director Técnico estuve robando aspectos de ciertos directores que conozco", comentó Ochmann.

