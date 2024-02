¡Le ganaron los celos! Gaby Elizalde reveló que Sara Carbonero impidió entrevista a Iker Casillas

Todo por celos. La periodista mexicana, Gaby Elizalde, ha revelado que la esposa del histórico portero español Iker Casillas, Sara Carbonero, impidió que pudiera entrevistar a Casillas durante su visita a México debido a celos.

La situación se remonta a un evento en el que Casillas estaba siendo entrevistado por diversos medios de comunicación mexicanos. Elizalde, quien trabajaba para el programa de televisión "Futbol Para Todos" de Fox Sports en ese momento, tenía programada una entrevista con el portero del Real Madrid. Sin embargo, según Elizalde, Carbonero intervino y prohibió que se realizara la entrevista, alegando celos.

El relato de Elizalde revela cómo Carbonero estuvo presente durante el evento, observando desde lejos mientras los medios de comunicación se preparaban para entrevistar a Casillas. Luego, Carbonero habría intervenido para asegurarse de que Elizalde no pudiera realizar la entrevista programada.

“Sara salía y me veía y yo decía: ‘Qué bonita’, porque es guapísima la mujer, de repente me saltan y meten a Álvaro Morales, mi amigo y Álvaro: ‘no, llegó Gaby primero’, entonces me manda un mensajito el que trajo a Iker, que era un banco, me dijeron: ‘Gaby perdónanos, pero no puedes hacer la entrevista porque Sara se puso celosa’”, Reveló Elizalde en una entrevista en el podcast de Yosgart Gutiérrez.

De acuerdo con la periodista, el incidente llegó a oídos de medios de comunicación internacionales, con Elizalde recibiendo solicitudes de entrevistas para compartir su experiencia. Además, reveló que recibió ofertas de revistas para posar ante la cámara, aunque estas ofertas fueron rechazadas por su empleador en ese momento, Fox Sports.

Elizalde también destacó que la situación desencadenó una serie de complicaciones legales, con abogados de Casillas involucrados en conversaciones con representantes de Fox Sports.

