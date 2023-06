Jaime Lozano, en menos de una semana, le dio un cambio radical a la Selección Mexicana, y de pasar a ser goleados por Estados Unidos en Nations League, el Tricolor humilló a Honduras en el inicio de la Copa Oro.

Sin embargo, para Ricardo La Volpe, exentrenador de la Selección Nacional, este cambio es un poco 'raro' y hace pensar que los futbolistas no querían a Cocca y le 'tendieron la cama' para que la FMF lo cesará, cosa que sucedió y ahora están motivados con Jimmy Lozano.

“Es difícil decirlo algunas veces, sigo respetando a mis colegas, pero veo este triunfo, cómo jugó México y me preguntó: '¿Cómo así?, ¿Son los mismos en el equipo?' Te da a qué pensar. Sé que la llegada de otro técnico motiva, pero no tanto. Me quedo asombrado por cómo jugó Romo Chávez, Sánchez, todos”, expresó El Bigotón en TUDN.

Asimismo, La Volpe calificó como ‘impresionante’ el nivel mostrado por la Selección Mexicana en el inicio de la Copa Oro, pero siguió recalcando que algo anormal sucedía en la corta gestión de Cocca que provocó el mal desempeño del Tricolor en esos meses.

“Te pone a pensar que algo pasaba con el otro técnico. Veo esto hoy y me vas a decir de Cocca, pero el 70 por ciento son los jugadores en la cancha, los que se hablaba, se gritan, el liderazgo. Me asombró México al verlo prolijo, con movilidad impresionante”.

