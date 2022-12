León Larregui se une a Canelo y se lanza contra Messi: 'No eres Maradona, relájate'

Le sigue tirando a Argentina. León Larregui, vocalista de Zoé, se fue en contra, una vez más, de la Albiceleste, pero lo hizo atacando a su máxima figura, Lionel Messi, pues tras marcar un golazo contra Australia en los Octavos de Final de Qatar 2022, el intérprete se hizo presente en las redes sociales.

“Es un héroe, eso sí, que pa’ tener a este equipo de cuarto donde está. Con la ayudadita de la FIFA y las marcas, claro está. No eres Maradona, Messi. Relájate”, expresó el cantautor en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, se lanzó en contra de la FIFA, pues señala que el máximo organismo de futbol no ha puesto al equipo sudamericano contra alguna selección de mayor nivel de riesgo.

“Igual me cae re bien, pero me caga la corrupción de la FIFA, que no ha puesto a Argentina frente a un equipo de verdead. Pero bueno, será más placentero verlos caer y por goliza. Será maravilloso”.

Me disculpo de antemano, pero mi orgullo nacional no descansara hasta ver a estos pelados de regreso a su casa. — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) December 3, 2022

Finalmente, el vocalista de Zoé se 'disculpó'. “Me disculpo de antemano, pero mi orgullo nacional no descansará hasta ver a estos pelados de regreso a su casa”.

