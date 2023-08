Lewis Hamilton y Shakira tienen 'libertad total' en su relación

En las últimas semanas, Shakira y Lewis Hamilton han sido vistos juntos en diferentes ocasiones. La cantante colombiana estuvo presente en el Gran Premio de Barcelona, acompañó al piloto de Mercedes en la parrilla, además de que han subido fotos en las mismas reuniones.

Sin embargo, hace unas semanas, un programa en España señaló que Hamilton ya se había cansado de la actitud de Shakira, pues según Las Mamarazzis, el objetivo de la artista es darle celos a su expareja, Gerard Piqué, con esta relación mediática con Lewis.

Ante esto, un periodista cercano a Shakira, afirmó que esas suposiciones sobre las intenciones de la artista colombiana con el piloto británico son falsas.

Jordi Martín, periodista cercano a la colombiana, salió a desmentir las versiones que afectaban a Shakira y señaló que entre ella y Lewis hay muy buena relación. Asimismo, comentó que aunque hay algo más que una amistad, ambos son libres de salir con las personas que quieran.

"Hoy me gustaría desmentir una información que ha salido, donde afirman que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. Puedo desmentir categóricamente esa información, porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre Shakira y Hamilton siempre ha habido una amistad bonita. Y que, entre ellos, me confirma, que ha habido algo más que una amistad. Entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre unos y otros para hacer lo que quisiesen", comentó el periodista.

