'Licha' Cervantes sobre su salida de Atlas: 'Ofrecían más, pero no alcanzaba para nada'

Le tocó 'picar piedra'. Alicia Cervantes, bicampeona de goleo con Chivas, reconoció que en su paso por Atlas sufrió de las carencias económicas que se viven en la Liga MX Femenil.

Durante su participación en el podcast de Jesús 'Canelo' Angulo, la rojiblanca reveló que la Academia le ofreció un amento de 1,500 a 3,000 pesos para quedarse en las filas; sin embargo, decidió declinarla, pues ella también quería apoyo para sus compañeras.

"Crees que me estás aumentando 1,500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3,000 pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada", explicó Licha a la directiva de los Zorros.

Finalmente, Alicia Cervantes explicó que a pesar de que los altos mandos intentaron convencerla sin un mayor porcentaje, ella decidió por terminar el vínculo y saltar a La Pandilla.

"¿Juegas por dinero?’. Les dije que no era eso, sino que tenía una familia", explicó Licha cuando hablaron sobre su negativa de mantenerse en las filas.

