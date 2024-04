Lionel Messi inaugura museo interactivo en Miami sobre su trayectoria futbolística

Lionel Messi ha dado un paso innovador en su carrera fuera de las canchas al abrir en Miami su propio museo interactivo, titulado 'The Messi Experience'. Este espacio, que se inaugura este jueves 25 de abril en la 'capital del sol', permite a los seguidores del astro argentino sumergirse en su trayectoria desde sus inicios humildes en Rosario hasta su consagración como uno de los mejores futbolistas del mundo.

El museo cuenta con tecnología de vanguardia y exhibiciones interactivas que guían a los visitantes a través de los hitos más importantes de la vida deportiva de Messi. Desde su etapa en el Barcelona hasta su actualidad en el Inter Miami, cada momento significativo se presenta de manera cautivadora y educativa.

Mariano Elizondo, socio de Primo Entertainment, comentó sobre la génesis de este proyecto: "Quisimos contar la vida de Leo Messi de forma entretenida y educativa, aprovechando la nueva forma en que la gente consume entretenimiento después de la pandemia". Elizondo destacó la colaboración con la familia de Messi y la empresa que gestiona sus derechos, lo que permitió crear una experiencia completa para los aficionados.

'The Messi Experience' ofrece nueve espacios distintos con juegos y actividades interactivas diseñadas para explorar los secretos y habilidades del futbolista. Desde mapas de 360 grados hasta representaciones tridimensionales, el museo utiliza tecnología de vanguardia para sumergir a los visitantes en la vida y carrera de Messi.

El propio Lionel Messi expresó su entusiasmo por este proyecto, afirmando: "Estoy muy feliz de ser parte de esta experiencia que acerca a los fanáticos a mi viaje dentro y fuera del campo". Con siete goles y tres asistencias en la MLS, Messi también ha tenido un impacto notable en el campo, lo que añade un atractivo adicional a su museo interactivo.

'The Messi Experience' estará ubicado en The Hangar at Regatta Harbor en Coconut Grove, Florida, y estará abierto de miércoles a domingo. Los boletos, con precios entre 30 y 50 dólares dependiendo del día y la hora, ofrecen una visita completa que dura aproximadamente 75 minutos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA ENFRENTARÁ AMISTOSO ANTE ASTON VILLA PREVIO A LA LEAGUES CUP 2024