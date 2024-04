David Faitelson asegura que no hace programas prefabricados, 'como en otros lados'

Tras la polémica protagonizada con Rafa Puente Jr., el periodista de TUDN, David Faitelson, señaló que la pelea con el exdirector técnico de Pumas no fue prefabricada. Asimismo, aseguró que en otras televisoras sí preparan la polémica en sus mesas de debate.

En la entrevista en RÉCORD+, el exelemento de ESPN señaló que a diferencia de otros lugares, ni Televisa ni él prefabrican las polémicas. Y es que al ser cuestionado sobre si llamó "pinche entrenador fracasado" a Rafa Puente para generar interacciones en redes sociales, Faitelson argumentó que todo se dio de manera natural.

"Te puedo jurar por mis hijas que no había nada prefabricado. Y no prefabricó absolutamente nada. Vi el clip, veo mi expresión y como soy hipertenso, se me subió la presión. No había nada preparado, en algunos otros programas sí se preparan ciertas cosas, nosotros no preparamos absolutamente nada, ocurrió de esa manera", comentó.

Asimismo, argumentó que la 'creación de un personaje' en los medios de comunicación es válida, siempre y cuando sea original y no tenga un 'blanco' de ataque, como Álvaro Morales con Pumas o Chivas.

"Yo creo que mientras sean originales no tengo ningún problema, mientras crees un personaje y todos los días buscas sistemáticamente atacas a un equipo o a una persona, ese periodismo no va conmigo. Yo sí creo en la polémica, pero sin insultos", expresó David.

David Faitelson acepta error y busca erradicar la violencia en televisión

Luego de insultar en pleno programa a Rafa Puente Jr., David acepta que se equivocó y que tiene que ser más profesional al aire. De igual forma, aceptó que eso fue un tipo de violencia, lo cual tiene que buscar erradicar, puesto que ya hay suficiente en las calles y estadios.

"Hay suficiente violencia en las calles y en los estadios, hay que ser profesionales. Yo me enganché y generé violencia a través de la TV cuando no debo de generar violencia. Estoy muy apenado con eso. Esto ha ocurrido muchas veces en mi carrera y necesito aprender a trabajar en eso", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA PUEDE SER 'AFECTADA' SI AMÉRICA O RAYADOS JUEGAN FINAL DE CONCACHAMPIONS