Luego de llamar "pinche entrenador fracasado" a Rafa Puente Jr, el periodista de TUDN, David Faitelson, señaló que a pesar de que no dijo mentiras, su reacción estuvo mal. De igual forma, el exelemento de ESPN mandó un contundente mensaje a exjugadores como Marc Crosas, 'Ruso' Zamogilny, entre otros.

En una entrevista para RÉCORD+, David señaló que su respuesta no fue la mejor, puesto que no se debe de generar violencia en la televisión. Sin embargo, aceptó que hubo una provocación previa entre ambos, lo que terminó por detonar esta discusión. Asimismo, Faitelson sostuvo sus palabras y dijo que no se equivocó al decir que Rafa Puente no es un buen director técnico.

"Estaba hablando del 'Tano' Ortiz y él me dice 'le estás faltando el respeto' y yo pienso, 'a ti que te importa', tú di lo que quieras decir. Yo me equivoqué y espero que Rafa diga que también se equivocó. Aunque no dije ninguna mentira, mi reacción está mal. Es mi naturaleza pedir disculpas, ya frío. A pesar de mi gran experiencia, la volví a regar y me enganché", expresó en RÉCORD+.

Y es que como estratega, Rafa Puente Jr. dirigió 73 partidos en Primera División, de los cuales perdió 40, empató 13 y solamente ganó 20 de estos juegos, con 132 goles en contra y 89 a favor.

Por último, Faitelson reveló que al finalizar 'Línea de 4', se despidió de Rafa Puente Jr sin problemas y recalcó que la discusión no pasó a mayores.

"Pareciera que yo soy el victimario, pero hubo una provocación de ambas partes, somos dos culpables. No paso nada, platicamos y hasta nos reímos durante un corte. Al final, Rafa vino, me tendió la mano y nos vimos a los ojos y no pasó nada", sentenció.

David Faitelson lanzó 'dardo' a exfutbolistas en los medios de comunicación

De igual forma, David le mandó un mensaje a personajes como Marc Crosas, Damián Zamogilny, Rafa Puente Jr., Mario Carrillo y más, quienes lo han criticado por hablar de futbol. Y es que Faitelson les recomendó quejarse en otra parte si tienen algo en contra de él.

El experimentado periodista señaló que los exfutbolistas, entrenadores y directivos lo han menospreciado en las mesas de debate al decirle que no sabe de futbol. Ante esto, Faitelson les recomendó irse a quejar a otro lado.

"Yo siento que hay un círculo de jugadores, exentrandores, que creen que yo no tengo derecho para hablar de futbol, que yo no se de futbol. A lo mejor creen que yo estoy usurpando un lugar que les correspondería a ellos. Si es así, creo que tienen que ir a una ventanilla diferente a quejarse, si hay algo contra mí en ese sentido, que no me reclamen a mí", agregó.

