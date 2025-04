¡Llegan al universo de Fortnite! The Undertaker y Cody Rhodes serán personajes del famoso juego

Cada vez falta menos para el evento más grande de la lucha libre de los Estados Unidos: WrestleMania. Los aficionados de la WWE, tendrán un fin de semana lleno de emoción, es por eso, que algunas sorpresas previo al gran evento han salido a la luz.

Una de ellas, es la inclusión de dos personajes icónicos de la WWE al famoso videojuego online, Fortnite. The Undertaker y Cody Rhodes serán los nuevos personajes; que estarán disponibles antes del magno evento de la lucha libre.

The Undertaker | @iFireMonkey|

Con un video en redes sociales, el videojuego anunció la gran colaboración. Con The Undertaker como protagonista, realizando a uno de los personajes de Fornite uno de los movimientos más característicos del luchador, su famoso ‘Tombstone’.

Al final del espectacular anuncio, se pudo observar que ‘The American Bad Ass’ no será el único personaje, sino también el aclamado Cody Rhodes.

Cody Rhodes | @iFireMonkey|

La empresa de lucha libre, líder en Estados Unidos, cuenta con una basta cantidad de videojuegos; con aproximadamente más de 40 tomos.

Los números más conocidos de la WWE en el mundo virtual son ‘WWE 2K’ que llevan años liderando el mercado.

The Phenom, the Deadman, the one and only Undertaker.



A WWE collaboration featuring Undertaker and Cody Rhodes arrives in Fortnite on April 18! pic.twitter.com/kdTd9NJSbT

— IGN (@IGN) April 18, 2025