Penta Zero Miedo previo a su debut en WrestleMania: “Represento a un continente entero”

Este fin de semana, la nueva superestrella de la WWE, Penta Zero Miedo, hará su debut en el evento más importante de la lucha libre: WrestleMania 41. Sin embargo, el mexicano no estará solo en el ring, pues asegura que junto a él estará toda la gente que lo apoya.

Y es que la figura de Penta ha trascendido el deporte. El oriundo de Ecatepec, Estado de México, se ha convertido en ídolo no solo de sus compatriotas, sino de toda Latinoamérica, cuyos aficionados se sienten representados por él. Además, su filosofía del “Zero Miedo” ha roto fronteras, idiomas y estilos de vida. Hoy, su máscara no solo representa a un luchador, sino a una cultura que se niega a rendirse.

Penta | @luchalibreaaa|

"Siento una gran responsabilidad porque ahora no solo represento a mi municipio, sino a un país entero y a un continente entero, que es Latinoamérica. Y no lo digo por decirlo: me lo hacen saber todos los días en redes sociales, en comentarios, en mensajes. Yo entiendo la responsabilidad que tengo y por eso mismo es que yo cada día me empujo para ser la mejor versión de mí, tanto personalmente como profesionalmente", expresó Penta previo a su histórica aparición.

Con el objetivo de brindar un espectáculo inolvidable y conquistar su primer título en WWE, el Campeonato Intercontinental, Penta Zero Miedo enfrentará el que hasta ahora es el mayor reto de su carrera en una lucha de cuatro esquinas ante Finn Bálor, Bron Breakker y Dominik Mysterio.

Penta | @luchalibreonlin|

El mexicano no llegará solo al cuadrilátero. Aunque físicamente estará solo sobre ese inmenso escenario, sabe que miles de personas estarán en su esquina, empujándolo con cada grito, con cada aplauso, con cada muestra de fe.

“En esta lucha de WrestleMania no va a estar Penta solo. En mi esquina va a estar toda la gente y toda la raza que me apoya, y a ellos les debo este triunfo”, finalizó el ídolo de Ecatepec.

