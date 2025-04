Penta revienta a Dominik Mysterio: ‘Es tramposo y aprendió el peor lado de la lucha’

A días de su debut en WrestleMania 41, Penta Zero Miedo no se guardó nada al hablar de sus rivales en el Fatal 4 Way por el título Intercontinental. El oriundo de Ecatepec dejó en claro que Dominik Mysterio representa el lado oscuro de la lucha libre y que solo ha aprendido a hacer trampa.

"A pesar de que es un luchador joven, porque su carrera es muy prematura, es muy tramposo y creo que él ha aprendido el peor lado de la lucha, que es salir con cosas que en ocasiones no son bien vistas", señaló la nueva super estrella de la WWE.

Criticó a Dominik

Pero el exponente de la filosofía de “Zero Miero” también fue honesto al analizar a los otros dos contendientes: “Los tres rivales que tengo son grandes luchadores. Conozco muy bien a Finn Balor, lo conozco de hace mucho tiempo, ha seguido su carrera, el profesionalismo y el talento y la calidad que tiene. Bron Breakker, por su parte, es un animal, es una bestia, es alguien fuertísimo”.

La lucha a cuatro esquinas enfrentará a cuatro estilos completamente diferentes, pero que promete un gran espectáculo. Además, el participar en este tipo de peleas no es algo nuevo para Penta, lo que podría ser una ventaja a su favor sobre sus rivales.

"Creo que los cuatro estilos que van a estar dentro de esta lucha, que son totalmente distintos, creo que juntos podemos dar una gran lucha. No desconozco el tema, siempre he luchado a lo largo de mi carrera en este tipo de eventos, me refiero a cuatro esquinas y creo que ese es un punto a mi favor que tengo que aprovechar en esta WrestleMania 41", añadió.

Peleará en un Fatal 4

Para el mexicano, esta será la lucha de su vida, pues su camino no ha sido corto ni sencillo: "Son 20 años que he estado en este deporte picando piedra en todas las arenas de México en todas las compañías, arenas chicas, arenas grandes, buscando una oportunidad, siempre innovando, queriendo hacer las cosas diferentes.

"Hoy estoy en WWE encabezando una de las luchas de campeonato a mis tres meses de llegada y como lo mencioné hace un rato, no son tres meses. Hay gente que no conocía de mí, pero tengo 20 años trabajando en esto, luchando todos los días, pensando, cenando y respirando lucha libre 24-7", explicó.

Es la lucha más importante de su carrera

Penta señala que para muchos es suerte su crecimiento, pero no saben todo el sacrificio que lleva realizando para alcanzar este sueño llamado WWE: "Hoy muchas personas dicen que soy el de moda, el que llegó y pegó, sí, pero hay un trasfondo de todo eso que es todo lo que se ha sacrificado durante estos 20 años"

"Para mí ahorita es la lucha de mi carrera hasta el momento porque es mi primer WrestleMania, es un evento que son más de 70 mil personas que van a estar asistiendo cada noche y enfocado, listo para lo que vaya a ser esta gran lucha ante tres grandes rivales y que a lo largo de esos tres meses nos hemos demostrado que podemos dar un gran espectáculo en esta WrestleMania", finalizó.

