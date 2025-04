Penta Zero Miedo se rinde ante Triple H antes de WrestleMania 41: “es un jefe que sí sabe lo que es ser luchador”

Casi todos podemos pretender que conocemos de lucha libre, pero solamente los atletas que han dejado sudor, lágrimas y sangre sobre el ring entienden a profundidad dicho arte. Penta Zero Miedo coincide con esta idea, por eso se siente pleno tras su llegada a WWE, empresa en la que tiene un jefe que lo comprende a la perfección: Triple H.

A pocos días de enfrentar su mayor reto como profesional -subirse al enlonado de WrestleMania 41-, el originario de Ecatepec, Estado de México, habló de su llegada a la firma más grande en el mundo de la lucha libre y alabó al jerarca de la compañía, Paul Levesque, mejor conocido como Triple H y a quien ve como un jefe cercano.

“No tenía el gusto de conocer a Triple H y cuando por fin lo conocí lo primero que le dije fue ‘muchas gracias por traerme, vengo a dar lo mejor de mí cada noche’, y el me contestó ‘lo sé, por eso te traje’”, indicó el ZM a pregunta de RÉCORD en su visita a la Ciudad de México.

Penta y Paul 'Triple H' Levesque I WWE

Triple H, un jefe que acepta ideas

Lejos de imponer su experiencia y volverse un tirano, como en otras épocas oscuras de la WWE, Paul Levesque se ha adaptado al talento que tiene en la plantilla de la empresa, sacando lo mejor de cada luchador, tal y como lo hace con Penta semana a semana.

“Él ya sabía quien era yo, quien era Penta, y lo que había logrado y lo que que quiera hacer conmigo. Por ejemplo, la entrada que ustedes ven en la televisión es cien por ciento idea de Triple H.

“Siempre me dice ‘ven, siéntate aquí y vamos a ver esto, apórtame si no te gusta algo’. Triple H es muy cercano a los talentos, en cuestión de escuchar, conocer nuestras ideas para saber si estamos en la misma página, pero si tienes otras propuestas te escucha”, aseveró el mexicano.

Penta Zero Miedo, en sesión para RÉCORD I Axel Fernández

‘Fue luchador y eso lo hace mejor’: Penta

Con más de tres décadas y 14 títulos mundiales como luchador profesional en WWE, Triple H forjó una de las mejores carreras dentro del wrestling, convirtiéndose en estandarte de la empresa que este fin de semana lo inducirá a su Salón de la Fama.

Todo ese recorrido le permiten al otrora ’The Cerebral Assassin’, ’The Game’ y ‘King of Kings’ ser un jefe más empático y cercano a los luchadores y luchadoras que comanda.

Stephanie McMahon y Triple H I WWE

“La diferencia de Triple H con cualquier otro patrón en el mundo (en las empresas de lucha libre) es que él sí fue luchador, sabe lo que es estar arriba del cuadrilátero, lo que significa encabezar grandes eventos. Es una leyenda, lo van a inducir al Salón de la Fama, sabe de lo que estamos hablando, sabe nuestro idioma y eso es una gran diferencia de cuando tienes un jefe que no sabe y no ha vivido (arriba del ring)”, indicó Penta Zero Miedo a RÉCORD.

“Siempre está en contacto y no solo conmigo, sino con todo el talento, y eso hace la diferencia de poder subir y decir ‘por eso me trajiste, porque gracias a ti y gracias a lo que hacemos damos resultado arriba del cuadrilátero’”, sentenció el mexicano, quien este fin de semana luchará por el Campeonato Intercontinental ante Bron Breakker (actual monarca), Dominik Mysterio y Finn Balor, en WrestleMania 41.

Fatal 4 Way por el Campeonato Intercontinental I WWE