AEW confirma Grand Slam en la Arena México el próximo junio

Como lo adelantó El Planchitas, colaborador de RÉCORD, hace unos meses, por primera vez en la historia, la compañía All Elite Wrestling (AEW) tendrá un evento en tierras mexicanas, gracias a la asociación con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). La Arena México, será el escenario del AEW Grand Slam: México.

X: @AEW

A través de un comunicado y un anuncio en redes, AEW confirmó la asociación con CMLL y la fecha del evento. El 18 de junio es la cita en la Arena México y los boletos saldrán a la venta el 26 de abril en Ticketmaster y AEWTix.com.

As announced by @FOXSportsMX, AEW will partner with @CMLL_OFICIAL to bring #AEWGrandSlamMexico to the historic Arena México in Mexico City on Wednesday, June 18! This marks the first time an AEW event has ever been held in Mexico.



Tickets will go on sale Saturday, April 26. pic.twitter.com/nJ64gyS3m3

— All Elite Wrestling (@AEW) April 16, 2025