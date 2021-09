Luca Martínez Dupuy reveló el motivo por el que se tatuó el Estadio Azteca

Luca Martínez Dupuy es un joven jugador argentino, nacido en México, que milita en Rosario Central.

Luca es hijo de Nahuel Martínez, quien militó en México con Aguascalientes, San Luis, Atlético Mexiquense y Tigrillos Coapa, donde tuvo la oportunidad de jugar en el Estadio Azteca, razón por la que el joven futbolista decidió tatuarse el Coloso de Santa Úrsula.

"Mi padre me contaba que me llevaba a la cancha ya de bebé. Cuando era chico quería hacerme un tatuaje del Estadio Azteca porque sentía que esa cancha representaba a mi viejo. Me costó, pero me dejaron hacérmelo a los 17 años", explicó Luca al periódico AM en diciembre pasado y que recordó César Luis Merlo, después del gol que marcó con el conjunto Canalla a San Lorenzo.

A sus 20 años, Luca ya ha sido convocado a la Selección Mexicana Sub 20, pero el futbolista, aunque ha expresado su amor por México, no ha decidido a qué combinado representará en la Selección Mayor, en caso de que llegue la convocatoria de Argentina.

"Todavía no está decidido al 100 por ciento. Cuando me toque, como ahora con la Selección de México, voy a dejar la vida porque lo siento así. Representar a un país no es ir de joda, hay toda una historia", señaló Luca en su momento en entrevista con Bola VIP.

