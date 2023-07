La Selección Mexicana levantó su noveno título de Copa Oro tras vencer de manera agónica a Panamá en la Final con un gran gol de Santiago Giménez.

Sin embargo, el accionar del Tri despertó dudas previo y durante el certamen, especialmente tras la derrota ante Qatar en la Fase de Grupos.

El conjunto azteca logró recomponer el camino de la mano de Jaime Lozano y obtuvo el tan ansiado campeonato, ocasionando una gran celebración dentro del seno de la selección, pues, además de los festejos, publicó un video en redes que generó muchas críticas.

Una de ellas fue la de Luis García, quien arremetió contra el mensaje del clip, pues señaló que "extrapolar el triunfo abrazándose a temas nacionalistas es simplista, torpe y barato".

Cualquier éxito debe celebrarse, ganar en las canicas debe celebrarse, ganar un volado debe celebrarse, ahora, extrapolar el triunfo abrazándose a temas nacionalistas es simplista, torpe y barato. — Luis García P (@GarciaPosti) July 17, 2023

"No se va al Mundial Femenil en Australia y Nueva Zelanda, no se va al los Juegos Olímpicos en París 2024 en la rama femenil ni varonil, no fuimos al Mundial Sub 20 jugado en Argentina. Pero tuvimos un verano maravilloso ¿Neta? ¿De esto no vamos a sacar video? Otra vez!!!! No mames!!!! No mames!!!!", agregó.

No se va al Mundial Femenil en Australia y Nueva Zelanda , no se va al los Juegos Olímpicos en París 2024 en la rama femenil ni varonil, no fuimos al Mundial Sub 20 jugado en Argentina. Pero tuvimos un verano maravilloso ¿Neta? ¿De esto no vamos a sacar video? Otra vez!!!!… — Luis García P (@GarciaPosti) July 17, 2023

