Luis Suárez marca triplete con la ‘ayuda’ de RBD

Luis Suárez dio una muestra más de su efectividad goleadora al marcar un hat-trick con el que el Gremio venció 4-3 a Botagofo en la Liga de Brasil, algo que no habría sido posible sin la ‘ayuda’ del grupo RBD.

Por extraño que parezca el grupo mexicano surgido de la telenovela de Televisa, ‘Rebelde’, influyó para que el delantero uruguayo tuviera una noche memorable con el conjunto de Porto Alegre, al marcar en apenas 19 minutos tres tantos que permitieron a su equipo igualar en el liderato al Botagofo con 59 puntos, a cinco fechas de que termine el Brasileirao.

¿POR QUÉ RBD AYUDÓ A LUIS SUÁREZ?

Originalmente el partido entre Botagofo y Gremio iba a jugarse en el Estadio Nilton Santos, cancha de pasto sintético en la que el ‘Gatillero’ no habría jugado por sus lesiones de rodilla, sin embargo, el encuentro cambió de sede y se pasó al estadio de Vasco Da Gama, debido a que la casa del equipo albinegro recibiría al mismo tiempo un concierto de RBD.

“ Sí (no habría jugado), porque no le gusta y por su rodilla, no puede jugar en césped sintético. Si hubiera sido en el Nilton Santos, Suárez difícilmente habría jugado, porque es sintético“, declaró en conferencia Renato Portaluppi, técnico del Gremio.

