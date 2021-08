Magic Johnson admitió que tuvo relaciones sexuales con seis mujeres a la vez

Magic Johnson fue un jugador icónico de su época por lo que consiguió con Los Ángeles Lakers desde su año como novato en el que conquistó la NBA y fue designado el jugador más valioso de las Finales.

Pero en la vida del basquetbolista no solo dio de que hablar por lo que consiguió en la duela en la década de los 80, y es que Magic fue diagnosticado con sida a los 32 años de edad, por lo que se convirtió en una imagen importante en la lucha contra el VIH.

Johnson habló de su vida personal en una entrevista luego de retirarse y la cual publicó recientemente ProCityHoops. En las declaraciones del exbasquetbolista se encuentra un fragmento en el que admite que tuvo relaciones sexuales con seis mujeres a la vez.

"Las mujeres tienen fantasías diferentes. Algunos quieren estar con dos o tres a la vez. Yo una vez estuve con seis a la vez. Fue la fantasía de ambos, probablemente más de ellas que mía", declaró Magic.

"No estoy enviando mensajes contradictorios, esa era mi vida. Si me preguntas si me divertí, me divertí. ¿Disfrutaste de tus fantasías? Sí, lo hice. Pero pagué un alto precio por ello", agregó Johnson.

