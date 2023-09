El Real Oviedo y el Sporting de Gijón se enfrentaron en la quinta fecha de la Segunda División de España, en donde a pesar de culminar el encuentro sin goles, el ambiente que se vivió previo al arranque estuvo tenso tras la llegada de la visita.

Cuando el Sporting se encontraba llegando al Estadio Carlos Tartiere, los aficionados del Real Oviedo comenzaron a apedrear el autobús en el cual se encontraba siendo trasladado el equipo del cual Grupo Orlegi es dueño.

De acuerdo con el Diario AS, la pedrada se recibió en uno de los cristales de la unidad, no se rompió, no hubo heridos, pero sí fue un susto para la visita que se encontraba cerca de enfrentarse en un nuevo episodio del Clásico asturiano.

Además, el equipo del cual es dueño Grupo Orlegi fue acompañado por la fuerza policial y aunque tras el incidente no se detuvo el convoy hasta llegar a la zona de los vestidores.

Tras finalizar el encuentro, el Real Oviedo obtuvo su tercer empate de la temporada para así tener tres puntos, mientras que el Sporting de Gijón llegó a las siete unidades.

