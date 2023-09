Chaco Giménez sobre su fichaje con Veracruz: "Me lo vendieron como si fuera el Real Madrid"

Christian Giménez llegó a México en el año 2004, esto después de haber abandonado a Boca Juniors para jugar con los hoy extintos Tiburones Rojos de Veracruz, equipo en el que el argentino jugó de 2004 a 2005.

Después de jugar en el puerto jarocho, Giménez dejó Veracruz para fichar con América, pero, 19 años después de su primer equipo en la Liga MX, el mexicoargentino contó como fue su llegada a Veracruz.

"Quería irme de Argentina y me vendieron el Veracruz como el Real Madrid y me vine para acá. Conocía el futbol mexicano, pero solo a Cruz Azul, América y los que juegan Libertadores, ya tenía a Santiago con dos años y con mi esposa vamos a ver qué onda", confesó para Sandra de La Vega en su pódcast La Capitana.

Giménez, que debutó con Boca Juniors en 1998, contó como era la paga en la Superliga Argentina en aquellos días, razón por la cual decidió venir a jugar a México aún, como el mismo confesó, sin conocer el futbol de nuestro país.

"Era diferente la parte económica. En Independiente te dividen en dos, te pagan un sueldo fijo y en otro una prima que es la cantidad de tu contrato, allá muchas veces no tenían posibilidad de pagarte la prima, solo cobrabas el sueldo. Cuando llego a Veracruz nos pagaban el 14 y 28, estaba tocando el cielo con las manos. Cuando llegue a Veracruz fue maravilloso, me tocó vivir una etapa que tanto lo deportivo como en lo económico empecé a saldar cosas que en Argentina no podía", comentó.

Giménez jugó con Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul, se retiró en 2018 con el equipo hidalguense, ya retirado fue entrenador de Cancún FC en la Liga de Expansión, dirigió a Atenas de Uruguay y fue auxiliar técnico de Gabriel Caballero con el Mazatlán FC.

