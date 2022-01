Maluma: ¿Por qué fue elegido para narrar el documental de 'Mi Selección Colombia'?

Maluma dará un breve paso de la música a los documentales, pues el colombiano fungirá como narrador de la serie de Amazon Prime Video, "Mi selección Colombia", la cual retrata la participación del conjunto cafetero en la Copa América 2021 y su proceso rumbo al Mundial Qatar 2022.

"Quisimos tener un narrador que nos ayudará a revelar la historia y al pensar en posibles narradores lo primero que pensamos es en que los fanáticos del fútbol ya estarían con nosotros digamos con la Selección", dijo en charla con RÉCORD, el productor de la serie, Pedro Dávila.

"Queríamos traer a alguien que no fuera tan del mundo futbolero, no un futbolista, no precisamente un comentarista deportivo, nadie del interior de la selección sino queríamos traer a alguien que representará a todos los colombianos que dejará el nombre de Colombia en alto", agregó.

Ante la versatilidad con la que cuenta el 'Pretty Boy', quien también se ha involucrado en el mundo de la moda, la actuación y ahora en el futbol y al no lograr desarrollarse como jugador profesional, ahora transmitirá su pasión por este deporte desde la pantalla chica.

"Encontramos en Maluma no solamente un gran profesional que se vio todos los capítulos que puso su toque personal a todo, sino encontramos en él una persona que había querido ser futbolista profesional en sus inicios que hoy en día juega futbol como un crack, que tiene la pasión muy clara por este deporte y es lo que queríamos decir cuando uno oye hablar de la Selección, no solamente en este proyecto sino en general. Te atrapa, transmite y él es un icono cultural a donde quiera que vaya", señaló.

De este modo, el cantante mostrará la vida cotidiana de La Fiebre Amarilla, quien no solo prestará su voz a este proyecto, sino que también se involucró totalmente para conectar de manera diferente con la afición.

"No sé nos ocurre un mejor narrador que él porque llena todas las casillas que buscábamos alguien apasionado, con una buena voz a alguien que fuera reconocido más allá del ámbito del futbol, alguien que se pusiera la camiseta por el país y Maluma cumple todo eso estuvo muy involucrado con el proyecto, estuvo dándole el 100 por ciento", concluyó.

