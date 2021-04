Mamá de Cristiano Ronaldo:'Me salvó la vida, me operaron en 5 minutos por una llamada de mi hijo'

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, sufrió hace poco más de un año un derrame cerebral que cerca estuvo de quitarle la vida, y fue ella misma quien reveló que una llamada de su hijo, el famoso futbolista de la Juventus la salvó.

"En mi caso fueron cinco minutos; habló al médico desde Italia y gracias a Dios me operaron. Mucha gente no tiene la misma suerte que yo; pero ahí la llevo, mi recuperación ha sido gradual", reveló Aveiro en entrevista para el programa ‘Dois as 10'.

"Salí del hospital caminando, pero me afectó el lado izquierdo; mi boca, mi pierna y mi habla. Hoy hace un año vi mi vida casi correr entre mis dedos", agregó.

La madre del futbolista de la Vecchia Signora describió como fueron esos minutos cuando sufrió el derrame.

"Me levanté para ir al baño y me desmayé, me caí. Cuando me recuperé traté de levantarme, pero me di cuenta de que mi lado izquierdo del cuerpo estaba paralizado. Fue cuando llamé a José Andrade (ayudante) y le dije que no me sentía bien y marcó al 999, no recuerdo cuando llegué al hospital.

"Fue un momento difícil y pensé que era el final para mí, pensé en la muerte. Cuando vi a mi nieto mayor, ‘Cristianinho’, entrar a mi habitación para visitarme, fue un gran shock para mí", destacó Dolores Aveiro.

