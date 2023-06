Noel Gallagher celebra la Champions del Man City cantando con aficionados en un pub

El Manchester City logró coronarse como Campeón de la UEFA Champions League después de 15 años desde la llegada de la inversión de los Emiratos Árabes Unidos.

La euforia Citizen no ha disminuido desde que sonó el pitazo final en el Olímpico de Estambul y ahora durante los festejos en un bar de Manchester los aficionados celestes se encontraron con Noel Gallagher, guitarrista de la banda de brit-pop Oasis, con quien cantaron la famosa canción de la agrupación británica “Don’t Look Back In Anger”

Noel Gallagher cantando con fans de Oasis después de la victoria de el Manchester City pic.twitter.com/JsMjxOqREi — Indie 505 (@Indie5051) June 10, 2023

Se sabe que Noel detuvo su gira para poder estar en Turquía y para presenciar los festejos en Manchester, Gallagher no hizo mutis y entonó su canción junto a los aficionados del Manchester City.

Noel Gallagher se presentará en nuestro país el próximo 18 de noviembre para la edición 2023 del Corona Capital.

