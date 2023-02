Mandy Rose, de ser despedida en la WWE a ser millonaria en competencia de Only Fans

Mandy Rose fue despedida de WWE cuando la dirigencia de una de las empresas mas importantes de wrestling a nivel mundial se enteró de que Rose estaba generado ingresos gracias a una cuenta de Only Fans.

Apenas unos meses después de que Rose fuera excluida del World Wrestling Entertainment la exluchadora confesó que le va mejor, económicamente, gracias a su perfil de OF que lo que ganaba en la WWE.

De acuerdo a las declaraciones de Rose, ha ganado un par de millones de dólares con Only Fans, esto gracias a que su suscripción de 10 verdes al mes ha generado que muchos fanáticos vayan a su perfil; aunque no descarta volver a las luchas.

"No lo he descartado con seguridad. No es que haya colgado las botas, no es eso. Pero ahora mismo no es mi objetivo principal, pero para el futuro, tal vez. Ya veremos", finalizó.

