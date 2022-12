Maradona sobre Scaloni como DT de Argentina: 'El problema es que se crea técnico'

¡El futbol y sus revanchas! Diego Armando Maradona, había demostrado no confiar en Lionel Scaloni como director técnico de Argentina.

A través de redes sociales, se difundió un video donde se observa al exfutbolista en conferencia de prensa y dando su opinión sobre Scaloni asegurando que 'se creía estratega'.

“Me parece un boludo. Porque si yo me voy y se la doy a Messi, Messi se la tendría que dar al muchacho que juega de 10. Son barbaridades. Yo me hago malasangre. Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice “yo estoy preparado”. Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la Selección, no. Te queda como el traje del gordo Porcel a Minguito Tinguitela, mirá lo que te digo” concluyó El Diez.

Y Scaloni también cerró algunas bocas pic.twitter.com/fbfYTyzyME — CC (@cymbaline___) December 19, 2022

Finalmente, algunos usuarios en Twitter, comentaron que Maradona estaría orgulloso tras ver que Scaloni habría demostrado lo contrario tras ganar la Copa del Mundo con la Albiceleste en Qatar 2022.

