María León ofrece disculpa tras error al cantar el Himno Nacional en el Mexico City Series

La cantante mexicana, María León, protagonizó un bochornoso momento previo al Juego 2 de la MLB Mexico City Series, pues fue la encargada de entonar el Himno Nacional y cometió un error al cantar una de las estrofas. Por ello, la artista ofreció una disculpa pública.

A través de redes sociales, la también actriz reconoció el error y aseguró que fue "traicionada por los nervios de un escenario tan imponente".

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", explicó.

¿CUÁL FUE SU ERROR?

La intérprete fue la encargada de entonar el Himno Nacional mexicano. Salió al diamante del Estadio Alfredo Harp Helú con mucha seguridad y cantó correctamente el primer coro y la primera estrofa, sin embargo, su equivocación fue notoria un momento después.

Mientras cantaba ”Que en el cielo tu eterno destino”, continuó diciendo “Un soldado de Dios escribió”. Omitió “por el dedo de Dios se escribió. Más si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo piensa ¡oh Patria, querida! Que el cielo un soldado en cada hijo te dio”. Enseguida vino una breve rechifla del público y ella continuó la interpretación.

¡YA SUENA EL HIMNO NACIONAL! María León fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Harp Helú, la cantante se equivocó en una parte de la letra del Himno. Empieza el segundo partido entre los Padres y los Gigantes en tierras mexicanas.

