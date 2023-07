La pelea entre la Samy Rivera 'Rivers' y Marina Rivera 'La Rivers' en La Velada del Año 3, dejó muchas opiniones divididas, pero principalmente fue señalada como 'robo' ya que ganó la española en un duelo donde la mexicana dio golpes más certeros.

En redes sociales, se dijo que la pelea ya estaba arreglada, pues La Rivers 'no metió ni las manos' cuando Rivers le soltaba los buenos muñetazos, pero al final de cuentas fue Marina Rivera quien se alzó el cinturón y pudo disfrutar de su victoria.

Sin embargo, esa alegría desapareció cuando entró a redes y vio que no mucha gente la estaba apoyando y señalaba como 'robo' el resultado, y que Samy Rivers era la reina sin corona porque estuvo mejor en el duelo, por lo que mandó un mensaje en sus redes sociales pidiendo que la dejen en paz.

“Yo sabía que ganase o perdiese me iban a funar, pero yo fui, hice mi combate y gané, con mucho esfuerzo, ni he sobornado a nadie, ni me merezco comentarios de 'abracitos', estoy harta de que nunca pueda disfrutar de nada, dejadme en paz, yo no he decidido nada, esto es el deporte”, escribió en su cuenta de Twitter la influencer española.

Fue una decisión divida la que le dio el título a Marina La Rivers, pues dos jueces estuvieron a favor de la española, y uno estuvo a favor de Samy Rivers, por eso se llevó la pelea en La Velada del Año 3.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GALILEA MONTIJO DESMIENTE HABER ESTADO 'TOMADA' EN LA TRANSMISIÓN DE LA CASA DE LOS FAMOSOS