Marion Reimers es señalada por errores y uso de fotografías sin autorización en su libro Pioneras

El pasado mes de agosto Marion Reimers fue acusada por uso de material sin autorización en su libro 'Pioneras' y ahora, casi un mes después de las primeras acusaciones, involucradas en el libro volvieron a exponer errores en la publicación así como la falta de crédito en el material visual del mismo.

Renata Aguirre, mediante su cuenta de Twitter, fue la primera en acusar a Marion Reimers y a la editorial por fallas en la edición del libro, así como la falta de crédito en las fotos que ilustran la publicación: "Que un proyecto como este tenga errores de edición y uso de material ajeno sin el crédito apropiado deja mucho que desear", comentó.

A la publicación de Renata Aguirre se le unió la de Sara Álvarez, quien mediante una carta en la misma red social, aseguró que sus fotos se publicaron sin su consentimiento y que nunca se le hizo saber que su material sería ocupado en el libro de la analista de TNT Sports.

"Jamás volví a saber al respecto, no me informaron la manera de publicación ni distribución de ese material y no fue hasta ahora que me llevé la mal sorpresa que lo usaron de esta manera. Cuando se publicó el libro vi un comunicado donde afirmaban que todas habían sido compensadas económicamente y hasta el día de hoy no he recibido esa retribución por mis fotografías", se lee en el mensaje.

Recordemos que, durante las primera acusaciones, Marion Reimers aseguró que todo el material utilizado en el libro fue usado con la autorización de sus autores, además de que como comentó Álvarez, todos fueron remunerados económicamente.

